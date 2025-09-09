北陸地方では１０日昼過ぎから１１日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１０日朝から１１日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

前線が日本海から北陸地方を通って日本の東へのびています。前線は、１１日にかけて本州付近に停滞する見込みです。

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北陸地方では１０日朝から１１日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合には警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１０日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ３０ミリ

富山県 ３０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ３０ミリ

９日１８時から１０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 ５０ミリ

富山県 ６０ミリ

石川県 ６０ミリ

福井県 ６０ミリ

その後、１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 ６０ミリ

富山県 ８０ミリ

石川県 ８０ミリ



［防災事項］

北陸地方では１０日昼過ぎから１１日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１０日朝から１１日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより