次回9月10日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【9/10 #6 放送内容】

日本最高峰のクランプバトル「KING OF BUCK」で優勝、さらにプロダンスリーグD.LEAGUEで戦うダンスチーム「FULLCAST RAISERZ」では、ディレクター兼ダンサーとして活躍するなど、クランプ界を牽引するKTRが登場！実はRANとRYUKIはかつてKTRのレッスンを受けたことがあるため、今回はそのレッスンの成果やその後の成長をKTRに披露する重要な機会となる。

「クランプ」は、抗争や暴力の代わりに怒りの感情をダンスで解消しようと生まれたダンスで、「怒りのダンス」とも言われている。そんな背景をもとに、今回はクランプの要素を学びつつ、日頃抱く感情をダンスで表現することに！

感情の表現力で競う「クランプバトル」では、怒り部門でRYUKI・TAKUTO・SEITOが参戦。トップバッターのRYUKIは、収録前にあった“ある出来事”に対して怒りを感じたようで、そのエピソードとともに怒りのダンスを披露する。さらにSEITOは、あるメンバーが自宅に来た時の怒りエピソードを披露、一同納得！SEITOが怒りを感じた理由とは？

喜び部門では、RANがコンビニで起きたある奇跡のエピソードを明かし喜びを爆発させる！果たして、それぞれの部門の優勝者は誰に？

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中！惜しくも地上波に入りきらなかった「クランプバトル」はもちろん、出来たらカッコいい＆気持ちいい「キャップトリック」に挑戦したTAKUTOの奮闘ぶりなど今回も盛りだくさん。

激しい動きから一見乱暴そうに見えるダンスだが、知ってみると魅力的な要素がたくさん詰まっているクランプ。皆さんもぜひクランプのMAZE（迷路）を通り抜け、日頃のストレスを発散させてみては？

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年9月10日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

■番組公式X

@mazedan_ntv

■番組公式TikTok

@mazedan_ntv

※推奨ハッシュタグ：#マゼダン