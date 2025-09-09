　本日の日経平均株価は、朝高も相場の過熱を警戒した売りが優勢となり、前日比184円安の4万3459円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は89社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、半導体セクター上昇の牽引役として買い進まれたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、 ＳＢＩ証券が目標株価を2700円から3000円に増額修正したスズキ <7269> [東証Ｐ]など。そのほか、オープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ドウシシャ <7483> [東証Ｐ]、東邦ホールディングス <8129> [東証Ｐ]の4社は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業

<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2981> ランディクス　東Ｇ　不動産業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3046> ＪＩＮＳＨＤ　東Ｐ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品

<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学

<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6547> グリーンズ　　東Ｓ　サービス業

<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器

<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業
<7732> トプコン　　　東Ｐ　精密機器
<7804> Ｂ＆Ｐ　　　　東Ｓ　その他製品
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学

<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業

<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8864> 空港施設　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9069> センコーＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9213> セイファート　東Ｓ　サービス業

<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9302> 三井倉ＨＤ　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9795> ステップ　　　東Ｐ　サービス業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース