本日の【上場来高値更新】 アドテスト、スズキなど89銘柄
本日の日経平均株価は、朝高も相場の過熱を警戒した売りが優勢となり、前日比184円安の4万3459円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は89社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、半導体セクター上昇の牽引役として買い進まれたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、 ＳＢＩ証券が目標株価を2700円から3000円に増額修正したスズキ <7269> [東証Ｐ]など。そのほか、オープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ドウシシャ <7483> [東証Ｐ]、東邦ホールディングス <8129> [東証Ｐ]の4社は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2981> ランディクス 東Ｇ 不動産業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ 小売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6547> グリーンズ 東Ｓ サービス業
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7378> アシロ 東Ｇ サービス業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業
<7732> トプコン 東Ｐ 精密機器
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8864> 空港施設 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9069> センコーＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9101> 郵船 東Ｐ 海運業
<9213> セイファート 東Ｓ サービス業
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業
<9795> ステップ 東Ｐ サービス業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
