¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¡¦¥â¥óµÈ¡¡Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à½Ð¿È¤ÎÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ºÇ¶á¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎDJ¤Î»Ò¤Ï¸µµ¤¡©¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFUNKY¡¡MONKEY¡¡B¦«BY¡ÇS¡×¤Î¥â¥óµÈ¡Ê46¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTHE¡¡TRAD¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à½Ð¿È¤ÎÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥óµÈ¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¡×¡Ê1975Ç¯¡Ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ÎÃ¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤à¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£ºÇ¶á¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼¡¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¼¡¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾Ç¤Ã«¤È¤ÏÆ±¤¸È¬²¦»Ò½Ð¿È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤âËÍ¡¢ÍÄÃÕ±à¤âÆ±¤¸¤Ç¡£ÂçÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀÜÅÀ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡È¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤é¡È¿¿¤óÃæ¤ÎDJ¤Î»Ò¤Ï¸µµ¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡£²¶¤¿¤Á2¿Í¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£