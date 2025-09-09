21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（34）が8日に自身のインスタグラムを更新し、6日ぶりの投稿をした。

前山さんは2日に「2025年、初投稿です」とだけつづり、自身がイスに座った写真をアップ。また8日にも「一休み」とアイスコーヒーを飲む様子を投稿していた。

前山さんは心身の不調を訴え、22年1月に芸能活動の休止を発表。同年7月に所属事務所を退所し芸能界を引退していた。その後、芸能界復帰の意思を表明し、24年8月には舞台に出演することが発表されたが、9月に「諸般の事情により公演を安全に上演することが難しくなったと判断せざるを得なくなった」とし、上演中止が決定していた。

また、同年12月には月額1080円のファンクラブを設立。ユーザーからは「待ってました！」「ファンクラブ設立驚きました おめでとうございます」「本当に嬉しいです」「なんか可愛い雰囲気になりましたね」「前ちゃん、ファンクラブ開設おめでとうございます 交流できる場所をつくってくれてありがとう。さっそく入りました」といったコメントが寄せられていた。