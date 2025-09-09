◇パ・リーグ ソフトバンク―日本ハム（2025年9月9日 エスコンF）

ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が9日、日本ハム戦（エスコンF）で今季22度目の先発登板。3点リードをもらう展開の中でまさかの今季ワースト7失点で6回途中で降板した。

打線が2回に海野の2点適時打、続く笹川の適時打で3点を奪う中で、ここまで10勝2敗、防御率1.08のモイネロがピリッとしない。

3―0で迎えた3回に2点を失うと、4回には相手ルーキー山県に完璧な一発を左翼席中段に運ばれ同点に追いつかれる。

さらに同点の5回には先制適時二塁打を打たれていた今川に一発を浴び勝ち越されると、6回には再び山県に2打席連発となる2ランを浴びた。マウンドで打球方向を見て何度も首をかしげるしぐさを見せたモイネロ。田宮を左飛に打ち取り2死目を奪った後、水谷に四球を出したところでベンチから小久保監督が出てきて交代を告げた。

2死二塁でマウンドに上がった2番手・尾形も今川に適時打を許し、この回3失点。3点のリードが4イニング連続失点で4点を追う苦しい展開となった。直接対決はこの日を入れて残り3試合。4ゲーム差をつけて迎えた今季敵地・エスコンF最終戦でエース左腕が5回2/3で105球を投げ3本の本塁打を含む8安打7失点と衝撃のKO劇となった。

▼モイネロ 打たれてしまったけど、こういう日もあると自分に言い聞かせて、次の試合に向かわなければいけない。切り替えて、次も頑張ります。