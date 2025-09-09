「甘い服ニガテ」でもイケる！【しまむら】大人に似合う♡「着映えトップス」

甘めなデザインは可愛いけれど、大人世代にはちょっとハードルが高い……。そんなイメージをくつがえしてくれるトップスが【しまむら】から登場していた様子。今回は、スタイリッシュなコーデを多数紹介している、インフルエンサーの@marino12131さんがリアルバイした、ほんのり甘いトップスをピックアップ。大人に似合うコーデとともにご紹介します。

ほんのり甘く、大人に似合うフリルトップス

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

ほんのりとした甘さが漂うフリルデザインのトップス。立体感のあるサッカー素材を使っているので、甘くなりすぎず、大人世代でも取り入れやすそうです。デニムなどのカジュアルアイテムと合わせれば、気負わないおしゃれを楽しめそう。控えめな甘さと上品な華やかさを両立できる、着映えトップスです。

甘さ控えめで動きやすい大人のスポーツmix

ほんのり甘めなフリルトップスは、ライン入りのボトムスを合わせれば、ほどよくスポーティ要素が加わり、大人のスポーツmixスタイルに。デニムバッグを合わるせことで、全体のバランスも軽やかになります。@marino12131さん曰く、「甘いの苦手さんでも着やすいよ」とのことで、可愛くなりすぎず、大人らしい抜け感のある着こなしに仕上がりそうです。

繊細な花柄刺繍で大人の可愛さをひとさじ

【しまむら】「TRハナガラシシュウPO」\1,089（税込）

レースのような透け感のメッシュ素材に、繊細な花柄刺繍をあしらったプルオーバー。甘すぎず上品に映えるデザインなので、日常使いからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。レース調の風合いが軽やかで、涼しげな印象を与えてくれるのも魅力。@marino12131さんは、「フェミニンなアイテムは全く似合わないのですが笑」、「レース大好き、そんな私でも着やすかった！！」とコメントしています。

グレースラックスで引き締める大人の透け感コーデ

フェミニンな雰囲気のある刺繍トップスも、グレーのスラックスと組み合わせることで大人らしいバランスに。中に白のインナーを仕込むことでトップスの透け感を生かしつつ、統一感のあるコーデに仕上げられそうです。黒の小物を合わせて全体を引き締めれば、甘さとシャープさがほどよく調和した着こなしに。甘い着こなしが苦手な大人世代が、真似したくなるスタイリングです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki