■TVer配信情報

Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”

2025年9月14日(日) 午後8:00〜 配信開始

※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり

HP： https://tver.jp/

■WOWOW放送・配信情報

Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル

2025年9月14日(日) 午前10:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンド配信

※各番組、放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり

＜ラインナップ＞

・午前10:00〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”

・午後0:40〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”

・午後3:10〜 Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”

・午後5:30〜 Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜

・午後8:00〜 Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/

■出演アーティスト

Mrs. GREEN APPLE

ATEEZ

日向坂46

HY

LE SSERAFIM

M!LK

My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの放送・配信なし

the engy

TOMOO

※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順