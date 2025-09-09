Mrs. GREEN APPLE、新しいエンタテインメントショー＜CEREMONY＞ライブパフォーマンス映像公開
Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』。
2025年6月18日（水）に神奈川・Kアリーナ横浜で＜Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」＞と題し、ATEEZ、⽇向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOといった、現在の音楽シーンで活躍している多種多様なジャンルの8アーティストを招聘したイベントを行った。
その記念すべき第一回目のダイジェストは、9月14日（日）午後8時からTVerで無料配信、そしてWOWOWで放送・配信されるが、それに先駆けてミセス、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、the engy、TOMOOのライブパフォーマンスが、ミセスのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
公開された楽曲は以下のとおり。
(※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順)
GREEN CARPETや円卓など、いわゆる対バンライブやフェスとも異なるさまざまな趣向が凝らされるなか、出演アーティストとオーディエンス全員が音楽の素晴らしさを改めて感じ、喜び讃え合った特別な音楽の祭典の模様を、いち早くチェックしてみよう。
■TVer配信情報
Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”
2025年9月14日(日) 午後8:00〜 配信開始
※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり
HP： https://tver.jp/
■WOWOW放送・配信情報
Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル
2025年9月14日(日) 午前10:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンド配信
※各番組、放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり
＜ラインナップ＞
・午前10:00〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”
・午後0:40〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”
・午後3:10〜 Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”
・午後5:30〜 Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
・午後8:00〜 Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』
番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/
■出演アーティスト
Mrs. GREEN APPLE
ATEEZ
日向坂46
HY
LE SSERAFIM
M!LK
My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの放送・配信なし
the engy
TOMOO
※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順
