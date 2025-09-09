DOBERMAN INFINITYが、約5ヶ月振りとなる新曲「Proud」を10月15日に配信リリースすることが決定した。

さらに、本日9月9日に東京ドームで行われた広島戦初戦にて、プロ野球・読売ジャイアンツ・吉川尚輝選手の登場曲に急遽起用され、楽曲が初解禁となった。

この日、吉川選手の登場曲として初解禁となった「Proud」は、野球好きで知られ、多くのスポーツ選手との交流が深いメンバーのGS が、プロの選手たちがどのようにして“今の自分”になったのかなどのエピソードが自身のグループとも重なるところがあると感じ、楽曲制作に着手。

中でも登場曲にDOBERMAN INFINITYの楽曲を使用し、プライベートで交友がある吉川尚輝選手からもインスピレーションを受けたことから一足先に新曲を聞いてもらったところ、吉川選手から登場曲に使用したいとのオファーを受け起用が決定した。

この楽曲起用に関し、メンバーのGSは「素直に嬉しいです。この曲が自分自身を奮い立たせるきっかけに、そしてどんな自分であろうとここまで頑張ってきた自分自身を肯定しポジティブな気持ちになってもらえたら嬉しいです」と、喜びを伝えた。

さらに、吉川選手も「今まで野球をやってきた中での思いと重なる部分があり、初めて聴かせていただいた時は震えました。特にサビの部分にグッときて、今まで以上に頑張ろうという気持ちになりました。登場曲として即行で使わせていただきます！」とコメントを寄せた。

この楽曲は、目標に向かい一心に努力を積み重ねてきた、全ての“頑張っている人”に向けた、力強いメッセージソング。口に出さずとも、その人が歩んできた苦労や葛藤こそが“誇り”であるという実直な歌詞が胸に刺さるミディアムテンポ曲に仕上がった。2019年にリリースされ、多くのスポーツ選手からも愛されている人気楽曲「We are the one」に続く応援歌として、リスナーの背中を押す1曲になりそうだ。

新曲「Proud」は、10月15日0時より、各種楽曲配信サービスにて配信予定。今回、配信に合わせてジャケット写真も公開。美しい青空の中に希望のような優しい光が見えるデザインとなっている。

◆ ◆ ◆

◼︎吉川尚輝選手コメント

とても嬉しいです！DOBERMAN INFINITYさんの曲は昔から良く聴かせてもらうんですが、特に歌詞が好きで。今回の曲も、今まで野球をやってきた中での思いと重なる部分があり、初めて聴かせていただいた時は震えました。特にサビの部分にグッときて、今まで以上に頑張ろうという気持ちになりました。登場曲として即行で使わせていただきます！

◆ ◆ ◆