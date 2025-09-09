■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞

11月11日(火) 東京・東京ドーム

open16:00 / start18:00

11月12日(水) 東京・東京ドーム

open16:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪

open15:00 / start17:00

11月23日(日) 大阪・京セラドーム大阪

open14:00 / start16:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼チケット

・VIP席 ￥30,000 (税込／VIPグッズ＆特典付き) ※全日程SOLD OUT

・SS席 ￥20,000 (税込／特典付き) ※全日程SOLD OUT

・ファミリー席 ￥15,000 (税込／着席指定席) ※全日程SOLD OUT

・S席 ￥15,000 (税込)

・A席 ￥10,000 (税込)

・A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)

・注釈付S席 ￥15,000 (税込)

・注釈付A席 ￥10,000 (税込)

・注釈付A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)

・車椅子席 ￥15,000 (税込)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳 (小学生以下を対象)とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。