イモトアヤコ、「にしたんクリニック」西村社長の大豪邸を訪問「プールサイドにバー」「お金持ち感有るわぁ…」
タレントのイモトアヤコが、9日までにインスタグラムを更新。「にしたんクリニック」や「イモトのWiFi」を手がけるエクスコムグローバル株式会社代表取締役社長・西村誠司氏のお宅へ遊びに行ったことを報告した。
【写真】イモトアヤコ、西村社長の豪邸で2ショット
2012年に「イモトのWiFi」イメージキャラクターとして起用されたイモト。今回の投稿では「ついにイモトのWiFiでお世話になっている あの西村社長のお宅に遊びに行かせていただきました」とつづり、西村氏の豪邸で撮影した2ショットなどを公開。写真には夜景が美しいプールやバーなどが収められており、非常に豪華な雰囲気だ。
また、イモトは西村氏について「みるもの全てが最高級でゴージャスでご飯もとんでもなく美味しい最高のおもてなしでした はじめてお会いした時から変わらない西村社長の突き抜けた熱量と行動力と愛にみちた人間力に圧倒された幸せな時間でした」と人柄を絶賛している。
西村氏の大豪邸を見たイモトのファンからは「おされやがな 凄い家だな」「ワァーォ…お金持ち感有るわぁ…」など、驚きの声が上がっていた。
引用：「イモトアヤコ」インスタグラム（@imotodesse）
