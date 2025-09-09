人気アイドルグループ・Jams Collectionの水瀬さららのデジタル限定写真集『全方位無敵彼女』が9月1日にリリースされた。

水瀬さらら デジタル写真集『全方位無敵彼女』

昨年、デビュー当初から3年で立つと掲げていた初の日本武道館ライブを目標通りに開催、さらには、今年6月に新メンバー2人が加わり、勢い新たに躍進を続けるアイドルグループ・Jams Collectionから、ビジュアル最強メンバー・水瀬さららが待望の最新デジタル写真集をリリース。

本作は、バラエティ豊かな衣装とともに等身大の彼女を収めた1作。スカジャンとビキニを合わせた、おしゃれなコーディネートを着こなす姿や、休日プライベート感のあるリラックスした様子など、自然体でありながらも隙のない、まさに“無敵”な水瀬の姿が収められている。

水瀬さらら コメント

スカジャン着てグラビア撮影したのが初めての経験だったので新鮮でした！

撮影中に一生分かわいいって言ってもらえて恐縮してしまいました（笑）。イベントとかで好きなカット教えてくれたらうれしいです！

＜プロフィール＞

みなせ・さらら

2000年2月9日生まれ。岐阜県出身。身長160cm。2022年12月に人気アイドルグループ・Jams Collectionに加入。担当カラーはライトブルー。趣味はアニメ鑑賞。特技は猫に好かれること。

公式X（@sarara_Jams）、公式Instagram（@minase_sarara）、公式TikTok（@sarara_minase）

書誌情報

撮影：Takeo Dec.

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

