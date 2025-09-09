次のデートなに着る？→【ハニーズ】へ！ 大人の高見え♡「上品ジレワンピ」

上品さと女性らしさをアピールしたいデートコーデ。きちんと感がありつつ、レディなムードもまとえる【ハニーズ】のジレワンピなら、好印象が狙えるかも。トレンドのクラシカルな着こなしも叶うテーラードカラーのワンピは、お値段以上の価値が感じられそう。大人に似合うシックなカラー展開なので、気合を入れたいデートの日にぜひ取り入れてみて。

きちんと感と女性らしさをまとえるジレワンピ

【ハニーズ】「テーラードジレワンピース」\4,980（税込）

クラシカルなテーラードカラーが高級感を漂わせるジレワンピース。きちんと感がありながら、ふわりと広がる華やかなシルエットが女性らしさも演出。縦ラインが強調される切り替えデザインで、スタイルアップも期待できるかも。ボリューム袖のブラウスでフェミニンに仕上げたり、前開きにしてパンツスタイルに羽織ったりするのも◎ 秋冬トレンドのチェック柄（ベージュ・グレー）のほか、シンプルな無地（ベージュ・ネイビー）も揃えています。

モノトーンでまとめた品の良い大人コーデ

上品なグレーのチェック柄ワンピースに、黒のロングTシャツを合わせて大人ムードに。ウエストマークによるメリハリのあるシルエットで、エレガントで女性らしい雰囲気が漂います。足元にはショートブーツを投入して、秋ムードに仕上げるのもオシャレ見えのポイント。大人っぽさも女性らしさも備わったスタイリングは、好印象を狙いたいデートの日にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M