７回３失点で降板した村上（カメラ・義村　治子）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）

　阪神・村上頌樹投手が７回４安打３失点でマウンドを降りた。

　両軍無得点の２回、先頭のオースティン、佐野に連続二塁打を許して先制点を献上。さらに２死一、二塁からケイに左中間へ２点二塁打を浴びた。

　この日は７三振を奪い、シーズン奪三振は１２４個。トップの中日・高橋宏（１１９個）を抜いてリーグトップに浮上したが、１２勝目は逃した。