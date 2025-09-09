◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）

阪神・村上頌樹投手が７回４安打３失点でマウンドを降りた。

両軍無得点の２回、先頭のオースティン、佐野に連続二塁打を許して先制点を献上。さらに２死一、二塁からケイに左中間へ２点二塁打を浴びた。

この日は７三振を奪い、シーズン奪三振は１２４個。トップの中日・高橋宏（１１９個）を抜いてリーグトップに浮上したが、１２勝目は逃した。