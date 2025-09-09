◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島(9日、東京ドーム)

巨人先発の戸郷翔征投手は5回4失点で降板しました。

初回、1アウト2塁から小園海斗選手に先制タイムリーヒットを許し、その後2つのフォアボールで2アウト満塁としますが、後続を打ち取り最少失点でしのぎます。

直後の攻撃で味方打線が一挙6得点を挙げて逆転しますが、2回に広島先発・床田寛樹投手に2ランを浴び、3点差に詰められます。

3回と4回を連続で無失点に抑えた戸郷投手は5回に2アウトから坂倉将吾選手にタイムリーヒットを許して1点を失いましたが、後続を空振り三振に抑えました。

2回以降、リードを守り切った戸郷投手は5回を投げ切ったところで降板。109球、8安打、8奪三振、2与四球、4失点となりましたが、味方の援護に恵まれ、今季6勝目の権利を獲得しました。

戸郷投手の投球について内海コーチは「ストライクとボールがはっきりしている。ここぞという時のコントロールがアバウトすぎる。ここまでは、戸郷らしいピッチングはできていないが、経験もある投手なので、中盤以降しっかり修正して投球してほしい」とコメントしています。