9月8日までの3日間県内に滞在された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。初めての県内入りということもあり、その姿を一目見ようと沿道には多くの人が集まりました。県民が沸いた愛子さまフィーバーを追いました。



県内を初めて訪問された愛子さま。「ぼうさいこくたい」に出席されたほか中越地震の被災地・旧山古志村を視察されました。行く先々で大勢の人が集まり、県内は愛子さまフィーバーに沸きました。





愛子さまの到着を待つ新潟駅前では…（リポート）「愛子さまの姿を一目見ようとこちらの沿道には多くの人が駆け付けています」多くの人が沿道に集まりその時を待っていました。そこへ…「わーーー」爽やかな水色のセットアップの装いで姿を見せられた愛子さま。「愛子さまーー」長旅の疲れをみせず、沿道からの歓声に手を振って応えられました。「きれいでした。かわいくて、あいこさまー！って」こちらの男性は、動画の撮影に成功。Q）バッチリ？〈沿道の人は〉「はい、しっかり撮れました。貴重な動画が自分のカメラで撮れたなっていうところも幸せだなと思います」すると、男性の周りに人だかりが…愛子さまの動画を手に入れようと男性のスマートフォンの画面を撮影していました。〈沿道の人は〉「幸せの共有ができた感じで私何もしてないですけど嬉しい気持ちになります」にぎわいは翌日も…こちらの親子は1時間前から待機していたといいます。〈沿道の人は〉「一生に一度あるかないかのチャンスだと思うので一目見られたら」やっとの思いで確保した最前列で、その時を待ちます。すると…「あれじゃない？あれだ」「わー！愛子さま！すごい！おきれい」にこやかな表情を浮かべる愛子さまを間近で見ることができました。〈親子〉「すごい笑顔で手を振ってくださったのが印象的でした」「本当にすばらしい1日でした」沿道の出迎えに優しく手を振られた愛子さま。その姿は県民の心に深く刻まれました。