Snow Man目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』で日曜劇場初出演！物語のキーマン役で俳優として新たな一歩

10月12日放送スタート予定の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）への出演が発表されたSnow Man・目黒蓮。社会現象とも呼べる大ヒットドラマ『silent』（フジテレビ系／2022年）への出演以降、俳優として存在感を増し続けている目黒だが、今作が初の日曜劇場出演となる。そこで本記事では、目黒の活躍を振り返りながら、実力派キャストが集結した本作で彼が演じる役の注目ポイントも紹介したい。

【関連】Snow Man目黒蓮、映画『ほどなく、お別れです』で葬祭プランナー役に！親和性の高い役柄での繊細な演技に期待

今年、大人気グループ・Snow Manのメンバーとして初のスタジアムツアーを成功させた一方、2月公開の劇場版『トリリオンゲーム』は公開から約2ヶ月で興行収入20億円を突破するなど、“ヒットを呼ぶ”俳優としても注目を集める目黒。さらに、2026年2月公開予定の葬儀会社を舞台にした映画『ほどなく、お別れです』では浜辺美波とダブル主演を務めることも決定しており、その勢いは留まることを知らない。

そんな目黒にとって新たな挑戦となりそうなのが、数々の名作を生み出してきた日曜劇場枠の新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』への出演だ。同作は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を演じる妻夫木聡のほか、佐藤浩市や黒木瞳、沢村一樹といった実力派の俳優らが名を連ねている。

豪華キャストが勢揃いする中で、目黒が演じるのは、詳細はドラマ本編で解禁されるという、物語の鍵を握る重要な人物だ。放送に先駆け公開されたビジュアルは、前髪を下ろして眼鏡をかけた、普段とはイメージの異なる姿となっており、SNSでは早くも、「ビジュアルの雰囲気もいつもと違って楽しみすぎる！！」「今までに見たことないめめちゃんが見られそう」などと期待の声があがっている。なお、今作で演出を務める塚原あゆ子とは、2023年に公開された目黒の主演映画『わたしの幸せな結婚』以来2度目のタッグとなる。同作は興行収入28億円の大ヒットを記録しただけに、競馬の世界を舞台にした今作で生み出される化学反応にも期待したいところだ。

昨年8月に出演したテレビ番組のインタビューでは、“見る人の心を揺らすことができる俳優になりたい”と目標を語っていた目黒。自らの夢を見据えて俳優業に邁進する彼が、初の日曜劇場で物語のキーマンとしてどのような個性を発揮するのか注目だ。