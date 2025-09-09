KUROMIが、新曲「KUROMI♡Profile」を9月10日に配信リリース。また、リリースに先がけて同曲のMVが公開された。

（関連：【映像あり】KUROMI、新曲「KUROMI♡Profile」MV）

本楽曲は、10月22日にTOY’S FACTORYよりリリースする1st EP『KUROMI IN MY HEAD』からの第2弾楽曲。重盛さと美が初の楽曲提供を、MAPLE HONEYが作曲／編曲を手がけた、KUROMIのありのままの自分の姿とちょっぴり素直な気持ちを綴ったリリック、そして重厚なサウンドにのせた力強いラップとポップなメロディーを備えた一曲となっている。

MVでは、KUROMIの“プロフィール”をテーマに、プロフィール帳を書きながら自分と向き合っていくKUROMIを描いたものに。クールからガーリーまで、様々なテイストの衣装に身を包み、いつも素直に自分を表現するKUROMIらしさが詰まった作品となっている。

また、1st EP『KUROMI IN MY HEAD』のトラックリストも公開。全5曲入りの本作は、ありのままの自分を突き進むKUROMI自身を表現した作品で、ダンサブルなトラックから新たな魅力を感じられるアンニュイなナンバーまで幅広いラインナップとなっている。

＜重盛さと美 コメント＞

KUROMIちゃんメジャーデビューと20周年おめでとうございます☆

これまで楽曲提供はした事なかったのですが、まさかのKUROMIちゃんということで、珍しく前のめりで「やります！」と言いました（笑）私の何かが、ピン！と来たらしく、打ち合わせする前にもうサビが降りてきました。。。すみません（笑）そして5曲入りのEPの1曲と聞いたので、「よし！ちゃんとした曲は他の人に任せて、自分は思いっきり自由にやりたい事しようっ！」と、ただただ楽しみながら作らせていただきました。すみません（笑）でも結果、KUROMIちゃんの奥深さと魅力がたっぷり詰まった曲になったと思います！！自分が歌う曲じゃないからこその自由度と、KUROMIちゃんだから届く言葉やメロディの厳選が、本当に楽しかったです！

詰め込みすぎず、語りすぎず、読ませない、飽きさせない☆を徹底しました！そして作りながら、あたらめてKUROMIちゃんはすごいなと思いました！

KUROMIちゃんならでは、そして重盛さと美ならではの楽曲、「KUROMI♡Profile」是非お楽しみください！ありがとうございました！

（文＝リアルサウンド編集部）