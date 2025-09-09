Netflix人気作品の世界が渋谷に降臨!? 体験型展示や限定アイテムが大充実の「10周年記念イベント」を徹底レポ
2025年9月5日（金）〜14（日）の期間限定で、Netflix10周年記念イベント「次のエピソードへ」が東京・渋谷にて開催中です。
この期間限定イベントでは、Netflixの人気作品の世界をリアルに再現した空間が楽しめちゃいます！
作中のゲームを実際に体験できたり、ここでしか手に入らない限定がアイテムがあったりと、見どころたっぷり◎
早速isutaエディターが参加してきたので、イベントをレポートします！
Netflix10周年記念イベント 「次のエピソードへ」/ 東京・渋谷
10日間限定で開催中のNetflix10周年記念イベント「次のエピソードへ」。
会場では、歴代・現在・未来のNetflix作品の世界を、それぞれ体験することができます。
入場は無料ですが、2・3階の体験エリアは事前予約が必要。ただし、当日でも整理券をゲットすれば入場可能です◎
また、1階は事前予約不要で、期間中であれば誰でも気軽に立ち寄ることができますよ。
Netflix人気作品の世界が完全再現
2階の「ラブストーリーエリア」では、『First Love 初恋』や『さよならのつづき』、『桜のような僕の恋人』などのフォトスポットが充実◎
さらに、いま話題の『グラスハート』の立体展示も登場していて、思わず足を止めて見入ってしまいました。
この機会にぜひ、お気に入りの作品の前で記念撮影してくださいね。
『オフラインラブ』でおなじみの、あの青いポストも再現されていて、なんと実際にお手紙を受け取れるんです！
まるで自分が『オフラインラブ』に参加しているみたいで、ときめいちゃいますよね。
他にも、カエデの形の用紙に恋の願いを書けるコーナーや、ボタンを押すと人気アニメの声が流れるブースなど、参加型の展示が盛りだくさん。
お気に入りの作品は絶対チェックしてくださいね。
今回のイベントの大きな見どころは、作品にちなんだゲームをプレイできること。
エディターは『ストレンジャー・シングス』と『幽遊白書』のゲームに挑戦しました。
手でピストルのポーズを取り、狙いを定めて手首をクイッと上げて敵を撃つというシンプルなルール。
1人でプレイできるので、ソロで訪れても楽しむことができますよ◎
意外と難しくて夢中になっちゃうから、ぜひ高得点を目指してトライしてみてくださいね。
3階には、『イカゲーム』に登場した「近代五種」が体験できるエリアがありました。
めんこ、碑石打ち、コンギ、コマ回し、チェギ蹴りの5つのステージがあり、それぞれ2回まで挑戦可能。
全ステージをクリアすると、人気ハンバーガー店「SHOGUN BURGER（ショーグンバーガー）」のNetflixコラボバーガー特別引換券がゲットできるのだとか。
難易度高めですが、ぜひ全制覇を目指して挑んでみてくださいね。
反対側では、『今際の国のアリス』の“ばば抜き”に挑戦できちゃいます
最後までジョーカーを持ち続けた人が勝ち、というちょっぴり変わったルール。
しかも、その場で出会った人たちと一緒にプレイするので、まるで作品の世界に入り込んだような非日常感が味わえます。
ただし、負けてしまうと電気イスの罰ゲームが待っているのだとか…。ドキドキ感たっぷりで盛り上がること間違いなしですよ。
ちょっと勇気がいるという人は、お友達と一緒に参加してみてくださいね。
限定プリクラや参加特典など、これが全部無料ってすごい！
事前予約なしで入れる1階フロアも、見どころが盛りだくさん。
会場内では、Netflix限定デザインのプリクラを撮ることができちゃいます。
人気作品を含む9種類のデザインから好きなものを選んで撮影スタート！
『ONE PIECE』のルフィの帽子や、『イカゲーム』のお面など、その場で身に着けられるアイテムも充実していたので、キャラクターになりきって撮るのもおすすめですよ◎
さらに、来場特典としてNetflixの冊子を自由にもらえるほか、SNSに「#Netflix10th」を付けて投稿するとポップコーンまでゲットできちゃいました。
プリクラもポップコーンも“無料”で、しかも誰でも自由に出入りできるから、これは行くしかないですよね。
「Tシャツファクトリー」では、16作品の中から、好きな作品のTシャツをその場で作ることができちゃうんです！
価格は税込4400円。どのデザインも素敵で、思わず迷っちゃいます。
このTシャツはここでしか手に入らないので、忘れずにチェックしてくださいね。
1階の物販エリアには、作品別のグッズがずらりと並んでいました。
キーホルダーやマグカップ、ポーチなど、ついつい欲しくなっちゃうものばかり。
お気に入りの作品のグッズは、この機会にゲットしましょう！
平日ならまだ間に合う！当日は整理券をゲットしてね
9日（火）の時点では土日の予約枠はすでに埋まっていましたが、11日（木）と12日（金）はまだ空きがありました。
気になる人は早めにチェックして予約するのがベスト◎
もし予約が取れなくても、当日整理券をゲットすれば入場可能です。
エディターが訪れた平日のお昼頃は比較的空いていて、1時間程度で全エリアを回ることができました。
今回のイベントはフォトスポットやゲームが盛りだくさんだから、お友達と行けば盛り上がること間違いなし！
もちろん1人でも楽しめるゲームが多いので、ソロ参戦でも十分満喫できますよ。
Netflix好きさんは、ぜひ足を運んでみてくださいね。
Netflix10周年記念イベント 「次のエピソードへ」
場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO（東京都渋谷区宇田川町19-3）他
期間：2025年9月5日（金）〜9月14日（日）
開催時間：11:00〜20:00
入場料：無料
公式サイト：https://netflix10anniversaryjapan.com/
