オンワード樫山のメンズブランド「J.PRESS」は、「ミッキーマウス」をモチーフにしたカプセルコレクションを9月6日に全国の「J.PRESS」店舗および公式通販サイト「オンワード・クローゼット」で発売する。





1902年にアメリカ・ニューヘブンで誕生したアメリカントラディショナルを代表するブランド「J.PRESS」と、1928年のデビュー作「蒸気船ウィリー」以来、世界中で愛され続けている「ミッキーマウス」。今回、時代を超えて愛される2つのアメリカンアイコンによる初のカプセルコレクションが誕生した。





ブレザー、ボタンダウンシャツ、レジメンタルタイにチノパンという「J.PRESS」で人気のコーディネートをまとった「ミッキーマウス」をメインビジュアルに採用し、いつものスタイルに遊び心をプラスする、大人のためのファッションアイテムとして、アメリカントラディショナルを愛する人からディズニーファンまで幅広い層に届ける。

また、女性にも着用してもらえるよう豊富なサイズを用意した。時代を超えて愛される「J.PRESS」と「ミッキーマウス」の特別なコレクションをぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］1万4960円（税込）

［発売日］9月6日（土）

オンワード樫山＝https://www.onward.co.jp