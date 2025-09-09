横浜FM→セルティック→トッテナム→そして…日本でもお馴染みの60歳が再びプレミアへ。「新監督就任で合意」と現地報道
ノッティンガム・フォレストが現地９月８日、ヌーノ・エスピリト・サント監督の解任を発表した。
ヌーノは昨季、フォレストをプレミアリーグ７位に導き、カンファレンスリーグの出場権も手にした。今季はリーグ開幕３戦で１勝１分１敗と、決してすぐに解任するような成績ではないが、クラブ上層部と対立。関係が悪化し、喧嘩別れのような形になった。
後任が注目を集めるなか、英衛星放送『Sky Sports』が「アンジェ・ポステコグルーが、ノッティンガム・フォレストの新監督就任で合意」と報道。昨季までトッテナムを率いていた60歳のオーストラリア人指揮官が就任すると伝えた。
「ポステコグルーは６月にトッテナムを去って以来、無職の状態が続いていた。スパーズをヨーロッパリーグ優勝に導いてからわずか16日後に解任されていた。契約期間は2027年夏までで、早ければ火曜日にも発表される。初戦は、土曜昼のアーセナル戦（アウェー）となる。ポステコグルーはヌーノの後任最有力候補と目されていたなか、火曜朝に交渉が加速した」
トッテナム以前は、複数のサムライ戦士が在籍するセルティック、横浜F・マリノスで辣腕を振るい、日本でもお馴染みの指揮官が、早々にプレミアリーグに復帰することになるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
