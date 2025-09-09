ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「からだWelcia」から、毎日の服薬をそっと支える新商品「『薬』を飲むのが『楽』になる子ども用シロップ」を9月7日から全国のウエルシア薬局で発売した。

服薬指導の現場では、薬が飲みにくいとご相談を受けた際に、味やにおいをやわらげ、幅広い薬と相性のよいチョコレート系シロップやチョコアイスを提案することが少なくない。一方で、市販のチョコシロップ等では「アレルギーへの配慮が必要」「持ち歩き・小分けがしにくい」「一度開けると衛生管理や保存が難しい」「毎日チョコレートを与えることは抵抗がある」といった声も多く寄せられていた。

こうした課題を解決するために、同品はチョコレート不使用・ノンシュガーで設計し、中性で薬との相性に配慮（服用に関する個別の相談は、店内の薬剤師へ声がけしてほしいという）。ほどよいとろみで飲みやすさをサポートする。さらに無菌充填の個包装ポーションによって、携帯しやすく、必要な分だけ清潔に使えるようにした。価格にも配慮し、家庭で無理なく続けられることをめざしている。毎日の「のめた！」を増やし、“薬”が“楽”になる体験を届ける。

［小売価格］321円（税込）

［発売日］9月7日（日）

ウエルシア薬局＝https://www.welcia-yakkyoku.co.jp