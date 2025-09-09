子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行うボーネルンドは、数学的思考を遊びながら自然と育むことができる、幾何学形の磁石ブロック「マグ・フォーマー」シリーズから新商品「はじめてのかたちセット10」「ダイナソーアイランド40」の2アイテムを、9月12日から全国のボーネルンドショップ（一部店舗除く）、オンラインショップ等で発売する。

マグ・フォーマーは、磁石を内蔵した三角形や四角形などの図形のピースがセットになったブロック。磁石の力で瞬時にカチッとくっつき、平面遊びから、平面と立体を行き来する組み立て遊び、さらには複雑な立体の造形物づくりまで、年齢や発達にあわせて長く楽しめる。子どもがあそびの中で、図形・立体・多面体の概念を体感できることから、数学センスを育むと世界55ヵ国以上で人気を集めている。ボーネルンドは、2011年からマグ・フォーマーの正規輸入代理店として、日本の人々に届けている。

今回、ボーネルンドではさらに多くの人々にマグ・フォーマーを楽しんでもらいたいという思いから、磁石ブロック遊びデビューにぴったりな「はじめてのかたちセット10」と、恐竜の世界がつくれる「ダイナソーアイランド40」の2種類の新商品を9月12日から発売する。



左から：「はじめてのかたちセット10」、「ダイナソーアイランド40」

「はじめてのかたちセット10」は、磁石でつながる不思議な感覚と、かたちが広がっていく楽しさを気軽に体験できるエントリーセット。正方形と三角形の基本ピースだけで構成されており、まずは「くっつける・外す」を繰り返すだけでも夢中になれる。

「ダイナソーアイランド40」は、恐竜の世界をテーマにした新セット。基本の図形ピースに加えて、恐竜の目や手などにも使用できるミニ六角形やミニ八角形ピースなどが付属し、トリケラトプスやティラノサウルスなど、人気の恐竜をつくってより表現の幅を広げて遊ぶことができる。子どもたちの大好きな恐竜を題材にすることで、作る楽しさと想像を広げる力を自然に引き出す。マグ・フォーマーに親しみ始めた子どもへのステップアップや、恐竜好きの子どもへのギフトにもぴったりだとか。

［小売価格］

マグ・フォーマー はじめてのかたちセット（10ピース)：3300円

マグ・フォーマー ダイナソーアイランドセット（40ピース)：1万120円

（すべて税込）

［発売日］9月12日（金）

ボーネルンド＝https://www.bornelund.co.jp