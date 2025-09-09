「2人共ママ似」北斗晶、27年前の息子との写真を公開！ 「子ども同士も今でも仲良しなんてすごい」
タレントの北斗晶さんは9月9日、自身のInstagramを更新。27年前の息子との写真を公開し、反響を呼んでいます。
また、2枚目については「写真は、現在の2人。2人とも大きくなったけど、あまり変わってない様な…面影が残る写真です」と紹介。息子同士も、現在まで交流が続いているようです。
「モモコ姉さんと家族ぐるみで仲良しだったんですね」北斗さんは「26年!?今年で27年前になる写真」「ハイヒールモモコさんと初めて対談させていただいた時の懐かしい写真です」と紹介し、2枚の写真を投稿。1枚目が息子の佐々木健之介さん、お笑いコンビ・ハイヒールのモモコさんとその息子と4人で撮影した過去の写真です。小さなプロレスリングの上にいる息子たちを、北斗さんとモモコさんが優しい表情で見つめています。
ファンからは「とっても素敵なお写真」「かわいいん」「息子さん似てますね！」「2人共ママ似」「モモコ姉さんと家族ぐるみで仲良しだったんですね」「子ども同士も今でも仲良しなんてすごいですね」などの声が寄せられました。
健之介さん＆父のツーショットも！8月19日には、健之介さんと父のツーショットを公開していた北斗さん。この日は父の84歳の誕生日だったようで、健之介さんに祝われる様子が写っています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)