¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ãà¿´¤Î»Ù¤¨á¤ÎÃËÀ·Ý¿Í¡Ö¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê£´£±¡Ë¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥¦¥±¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÄÊÕ¡£¤È¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó£²¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±à¤ÇÈ·¤Ë¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÌò¤ò±é¤¸¡ÖÌÀÅ¾¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢³ä¤ì¤ë¤°¤é¤¤Çú¾Ð¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¥¦¥±¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¹¥Ù¤ê¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£±¤Ä¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü¤µ¤ó¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö»ä¤Î»Ù¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¶Ã¤¯Ãæ¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ê¥¹¥Ù¤ë¤È¡Ë»ä¡¢¤â¤¦ÌÜ¤¬¤°¤ê¤ó¤°¤ê¤ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤¡¡ª¥¹¥Ù¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¸ÆµÛ¤·¤Æ¡£¡Ø½ÕÆü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£