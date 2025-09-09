【糊】はなんて読む？「口を糊する」の読み方は...？
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「糊」はなんて読む？
「糊」という言葉を見たことはありますか？
ヒントは、ある文房具を表す漢字です。
いったい、「糊」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「のり」でした！
糊とは、接着剤の一種である「のり」のこと、もしくは「あいまいなさま」「かゆをすする」という意味を持つ漢字です。
ちなみに、「口を糊する」という言葉もあり、「やっとのことで生計を立てる」「貧しく生活をする」ことを指します。
「かゆをすする」ことから転じて、わずかな食糧で飢えをしのぎ、なんとか生きていくことを表していますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
