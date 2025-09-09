【糊】はなんて読む？「口を糊する」の読み方は...？

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「糊」はなんて読む？ 「糊」という言葉を見たことはありますか？ ヒントは、ある文房具を表す漢字です。 いったい、「糊」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「のり」でした！ 糊とは、接着剤の一種である「のり」のこと、もしくは「あいまいなさま」「かゆをすする」という意味を持つ漢字です。 ちなみに、「口を糊する」という言葉もあり、「やっとのことで生計を立てる」「貧しく生活をする」ことを指します。 「かゆをすする」ことから転じて、わずかな食糧で飢えをしのぎ、なんとか生きていくことを表していますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『日本漢字能力検定協会 漢字ペディア』

