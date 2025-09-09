◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは同点の5回、今川優馬選手のホームランで勝ち越しに成功。首位ソフトバンク相手に3点を先行されましたが逆転しました。

この日約4か月ぶりに1軍昇格した今川選手は、この日の首位決戦にいきなり「2番・センター」でスタメン起用されました。3回の第2打席ではソフトバンク・モイネロ投手からタイムリー2ベースを放つと、4番・郡司裕也選手が犠牲フライを放った場面では3塁からホームへヘッドスライディングをし生還するなど2得点に絡む活躍を見せていました。

そして同点で迎えた5回、先頭打者として打席に入るとモイネロ投手が投じた初球のストレートを完璧に捉え、左中間スタンドへ飛び込む今季1号勝ち越しホームランを放ちました。

今川選手がダイヤモンドを1周してベンチに戻ると、新庄剛志監督も両手でハイタッチをして今川選手を祝福。首位攻防戦でのスタメン抜てきに見事な結果で応えています。

この活躍にファンもSNSで「今川優馬！勝ち越しHR！」「執念の大爆発！」「今川がチームを良くしてくれるラストピースになってる！」と喜びの声をあげています。