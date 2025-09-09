【放置！？子守り押し付け友】「もう帰ろう！」言いたいこと全部言ってやる＜第14話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第14話 幻滅
【編集部コメント】
言いたいことをキッパリと言ったミキさん、かっこいいです！ エリナさんの態度はあまりにもヒドすぎますし、それを咎めもしないシンジさんとケントさんももちろん同罪ですよね。しかしここまで言ってしまうと、長年の友人関係は壊滅的な状況。ミキさんにとって、きっと辛い決断だったことと思います。しかし覚悟と勇気をもってすべてを言いきったミキさん。この姿を見たツムギちゃんにも、これから先いい影響を与えることになるのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
