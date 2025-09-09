「タイプロ」前田大翔、ソロ活動するうえでの魅力は「両思い系セルフプロデュースアイドル」【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/09】timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していた前田大翔が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは前田にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやソロアイドルとして活動するうえでの思いを語ってもらった。
【写真】前田大翔が参加した「タイプロ」審査
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
前田：初めてのエンタメ×ファッションイベントへの出演でとてもドキドキです！たくさんの素敵な出演者、アーティストの皆様とのご共演、とても嬉しく感じております！ソロアイドルとしてステージでのパフォーマンスもモデルとしての出演も、それぞれ違った顔をお見せできるよう頑張ります！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
前田：応援してくださる方への愛は誰にも負けません。両思い系セルフプロデュースアイドルなところです！当日会いに来てくださった皆様にしっかりと想いの届くパフォーマンスにいたします！皆様と振り付けも一緒に踊れたら嬉しいです。
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
前田：同じくソロアイドルとして活動されている福本大晴さんと一緒に歌ったと踊ったりできたらとても嬉しいです（笑）！どんな化学反応が起きるのか、、（ハートマーク）
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
