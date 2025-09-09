ÂçÃ«æÆÊ¿ Ìó184¥¥í¤ÎÃÆ´Ý¥Äー¥Ùー¥¹¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò±é½Ð ÀèÈ¯¥°¥é¥¹¥Îー¤¬7²ó¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥ó¤Î¹¥Åê
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ー¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë¹¥µ¡¤ò¹¤²¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê(32)¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤éÌµ°ÂÂÇÅêµå¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¡£·ÑÅê¤Ë¤è¤ë"¥Îー¥Ò¥Ã¥¿ー"¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é"ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Êー"¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó2»à°ìÎÝ¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡£
3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Á¥Ó¥¤¤¬Åê¤¸¤¿90.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó145.6¥¥í)¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï114.3¥Þ¥¤¥ë(Ìó183.9¥¥í)¤Î¹âÂ®ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¦Íã¤Ø¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤Ï²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
2»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÃæÁ°¤Ø·è¾¡¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£1¡¤2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥Éー¥é¥ó¥Àー¤ËÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î²÷ÂÇ¤Ï¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂçÃ«¤é¤·¤¤°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
ÀèÈ¯¥°¥é¥¹¥Îー¤Ï¡¢3²ó¤Ë»Íµå¡¢ÅðÎÝ¡¢µ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ë¥í¥Ã¥ー¥ºÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2ÆüÁ°¤Î°Ì´¤ò±é½Ð¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥óー¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥ê¥ìー¡£
8²ó¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¥ó¤¬»°¼ÔËÞÂà¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï9²óÀèÆ¬¤Î¥ê¥Ã¥¿ー¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢"·ÑÅê¤Ë¤è¤ë¥Îー¥Ò¥Ã¥¿ー"¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
203¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥°¥é¥¹¥Îー¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤Ç5Æü(Æ±6Æü)¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤ÎÀèÈ¯¤ò²óÈò¡£µÞî±ÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇØ¤¬¹â¤¤¤È¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÇØÃæ¤ÎáÛÚ»¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é´°Á´¤Ë"Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ"¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²óÈò¤·¤¿¡£
(º£Æü¤Ï)¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡£3·î31Æü(Æ±4·î1Æü)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤Ë¡¢Ä¹¿È±¦ÏÓ¤ÏÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¥°¥é¥¹¥Îー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£¥«ー¥Ö¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â®µå¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¥¼¥í¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢ÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡£º£Ìë¤â¥àー¥ー(¥Ù¥Ã¥Ä)¤Î°ìÂÇ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤¬½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥àº¹¤Ï°ÍÁ³1¤Î¤Þ¤Þ¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥Áー¥à¤ËºÇÄã¤Ç¤â¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢½µËö¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥£¥êー¥º10Ï¢Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
