エブリイでは長引くコメの価格高騰を受け、農業の課題をシリーズでお伝えしています。きょうは、コメ不足の中で品質の高いコメを作ろうと奮闘する高齢農家と、その現場を支える外国人女性の思い。2人の新米の収穫に密着しました。



バングラデシュ出身 スルタナ・シャルミンさん

「暑いのは早かったね今年。バングラはこれより暑いんだけど何でか、日本の暑さがちょっと体にあたって。」





バングラデシュ人のスルタナ・シャルミンさん（43）。17年前、富山で働く夫と暮らすため来日しました。4年前からアルバイトでコメ作りに携わっています。スルタナさんが働くのは、射水市で農業を営む大森敏雄さんの会社です。大森さんは83歳、22ヘクタールの田んぼで40年以上、化学肥料などに頼らない有機農法にこだわりコメ作りをしてきました。しかし、去年秋からの全国的なコメ不足の影響で、大森さんも、今年の春には売るコメが尽きてしまいました。記者「今、売るコメが」わかば 大森敏雄さん「無いのよ、一気に3倍に売れたの。そしたら3か月だけ足りなくな ったの」想定外の状況に、有機栽培のコシヒカリ一本で農業をしてきた大森さんは、今年初めて早生品種「てんたかく」の栽培に取り組みました。一日もはやく収穫し、自分たちのコメを待つ人に届けるためです。わかば 大森敏雄さん「やっぱりお客さん大事。健康で長生きしてもらいたいからね。そのために私らやっとるし」先月半ば。お盆返上で大森さんとスルタナさんはてんたかくの収穫を始めました。働くスルタナさんを家族も応援しています長女・ノオリン・アシャフさん（16）「お母さんを見てても、すごい頑張っているところが、もっと食べているお米がおいしく感じる」早く刈り取ったコメは籾をとっても少し青みがかっています。しかし精米すると、白く透き通ったコメに。待ちに待った新米です。スルタナさんが住むのは田んぼの中の一軒家。夫のアシャフさんとの間に、高校1年生のノオリンさんをはじめ4人の子どもがいます。スルタナさんのふるさとバングラデシュは、世界でも最も多くコメを食べる国のひとつ。バングラデシュではコメといえば長粒米で、鍋で茹でて食べます。それに比べ日本のコメは太く短く、炊飯器を使うため来日当初は戸惑ったといいます。バングラデシュ出身 スルタナ・シャルミンさん「自分の国のコメは細長いけど、それで慣れていたから、日本に入ったときは（日本のコメが） あまり好きじゃなかった。食べるとき泣いちゃった。あと、ご飯の作り方もあんまり分から ないから」日本で生まれ、日本のコメで育った子どもたちは「大森のおじさんのコメが一番好きだ」といいます。長男・タウラト・アシャフ・モハメドさん「おじさんが作ったコシヒカリがいちばんおいしい」バングラデシュ出身 スルタナ・シャルミンさん「バングラ米より日本のコメがおいしいでしょ」長男・タウラト・アシャフ・モハメドさん「（バングラデシュのコメは） 喉を通らんよ」ご飯のお供は、ふるさとの家庭料理。庭の畑で育てた野菜と香辛料をたっぷり使って作ります。「おいしいね」週末は、同じバングラデシュ出身の仲間や親しい人たちが手料理を持ち寄り、にぎやかに食事を囲みます。全国でコメ不足が問題になってから、スルタナさんは、自分がコメ作りをしていて良かったと感じました。バングラデシュ出身 スルタナ・シャルミンさん「子ども小さくて、1歳の子どもを持って京都行って（いる知人から）電話がきて、『私たち2、3日ご飯食べていない』それで本当にその時思った。私は人を助けることができました。自分のコメがあったからそれができた」夫・アーシャ・フルドラ・モハメドさん「自分の考え方と自分の体の力と全部合わせて、心合わせて作るともちろんおいしい、一番おいしいコメ作ることできます」スルタナさんは日本で働く夫の家族在留資格があり、アルバイトで農業を続けています。一方、別の在留資格の技能実習生や特定技能で農業分野に従事する外国人はおよそ6万人で、高齢化と担い手不足が深刻な農業を支えるには十分ではないとされています。バングラデシュ出身 スルタナ・シャルミンさん「本当に農家は休みなし。（世間は）田植えしたら、稲刈りしたらそれで終わりかなと思っているけれども（仕事は）それで終わらない」記者「それでもスルタナさんがやりたいと思うのはどうしてですか」バングラデシュ出身 スルタナ・シャルミンさん「自分のコメは自分で作って食べる、それが1つ。それと2番目は、私、自分のお父さんはいなくなったね、9年前のこと。今、わかばの大森さん、自分のお父さんを思 ってやってる。お父さん最後までやってる。じゃあ私も最後までやる。自分のお父さんの仕事と思って」日本とバングラデシュ、コメの国でつながった親子の絆が私たちの食卓を支えています。