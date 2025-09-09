欧州株 仏政治混迷、米雇用者数の年次改定待ちなども落ち着いた値動き
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100 9246.64（+25.20 +0.27%）
独ＤＡＸ 23723.05（-84.08 -0.35%）
仏ＣＡＣ40 7766.30（+31.46 +0.41%）
スイスＳＭＩ 12315.54（+2.89 +0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45580.00（+5.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6513.25（+7.25 +0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23853.75（+54.00 +0.23%）
