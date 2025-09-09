欧州株　仏政治混迷、米雇用者数の年次改定待ちなども落ち着いた値動き
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100　 9246.64（+25.20　+0.27%）
独ＤＡＸ　　23723.05（-84.08　-0.35%）
仏ＣＡＣ40　 7766.30（+31.46　+0.41%）
スイスＳＭＩ　 12315.54（+2.89　+0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45580.00（+5.00　+0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6513.25（+7.25　+0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23853.75（+54.00　+0.23%）