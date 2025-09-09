フライング告白では、付き合った後の不安からすぐに答えを出せずにいたひな。最後のアピールタイムでは、せりが花冠をプレゼントし、ひざまずいて「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいない」と王子様に徹しプロポーズのような告白をしたせり。そんなせりの再アタックを受けた運命の告白で、ひなが出した答えとは…？

【映像】おひなさまへの告白と衝撃的な結果

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

「僕がこの旅で出会えたお姫様」せり、ひなに花冠＆ひざまずいて…

初日からお互いを意識しあい、徐々に距離を縮めて良い雰囲気だったせり＆ひな。3日目の夜、せりがフライング告白をするも、ひなは付き合った後の不安が拭えず答えを先延ばしにしていた。

そして告白前最後のアピールタイムでは、ひなの不安を払拭しようとせりが奮闘。この3泊4日を振り返り、「今までの旅で1番楽しかった」と笑顔で話すひなに、「ひなちゃんがいなかったらこんなに楽しくなってなかったと思う」と真っ直ぐに伝えるせり。

さらにせりは、「ひなちゃんが僕を選ぶ選択をしてもしなくても、ひなちゃんは僕がこの旅で出会えたお姫様だから、つけてあげたいものがあって」と言い、色とりどりの花が散りばめられた花冠を取り出した「すごい！似合いそう、わたし」とはしゃぐひなに、花冠をつけてあげたせりは「めっちゃ似合ってる！」と優しくひなを見つめ、2ショットや海をバックにひなの単独ショットを撮って「最高！映えてる！」とにっこり。

最後に、ひなが前日のフライング告白について「いざみんなの前に立ったらわからなくなっちゃったの。だから、ひなはマジで告白までに気持ちを決めます！」と正直な心境を明かすと、せりは「じゃあ最後に…」とひなの前にひざまずき、ひなの手を取って「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいないと思ってるので、告白待ってます」と想いを精一杯伝えた。

ひな好みの王子様に徹するせりに、スタジオの見届人らも山田が「せりくんいいじゃん！」と絶賛し、中川も「おひなさまのこと考えてかわいくしてあげようっていうのが、すごく彼女のためを思ったんだろうな」とせりの行動を称えた。

ひな、花冠をつけて告白に登場！ 最終結論は…？

最後の告白タイムでは、ひなは花冠をつけてせりの前に登場し、かわいらしさに思わず笑みがこぼれるせり。ひなは「せりくんがいたから3泊4日すっごい楽しめました」「せりくんは最後の2ショットとかでも花冠被せてくれたり、王子様みたいにやってくれたりして、すごい素敵でした」と振り返るも、「せりくんと付き合ったらすごい楽しそうだなって思うし、優しいしかっこいいし、ひなもいっぱい真剣に考えたんだけど、せりくんに告白することはできないです。ごめんなさい」とまさかの答え…。成立寸前と思われていただけに、スタジオの見届人らも「まじ？！」と言葉を失った。

せりはひなの答えを聞くと、「僕もひなちゃんが来てくれたおかげで、今までの4回の旅で1番幸せな時間を過ごせました」と優しく答えると、ひなの提案でハイタッチを交わし、2人の恋は幕を閉じた。

ひながいなくなった後、せりは、目に涙を浮かべながら「やっぱ僕の課題である、彼氏としての未来を想像させてあげられなかったから、成立することはできなかった」と言うも、「4回目の旅をこんなに幸せにしてくれたひなちゃんに感謝しかないです。ひなちゃん見習って自分大好きになって、運命の人を見つけます」とひなに感謝をしていた。