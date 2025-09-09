「ごちゃごちゃ解消」「防湿・防虫」「香りアップ」衣替えのタイミングでクローゼットまるごと改善できるお助けアイテム
夏から秋へと季節が変わる9月。衣替えをするとき、服を入れ替えるだけで終わっていないだろうか？ クローゼットそのものを整えれば、見た目も気分も一気に変わる。収納をスッキリさせ、湿気や虫を防ぎ、開けるたびにいい香りが広がるクローゼットへ。今回は衣替えのタイミングで取り入れたい、おすすめのクローゼット改善アイテムを紹介する。
【写真】まずはクローゼットのごちゃごちゃから解消！
■9月がクローゼットアップデートにおすすめの理由
9月は、夏服と秋冬服が入れ替わる時期。気温や湿度が変化しやすく、服の管理も難しくなる。湿気がこもりやすいクローゼットは、放置すると虫食いやカビ、嫌なニオイの原因にも。さらに、収納が散らかっていると新しい季節の服が活かせない。衣替えと同時にクローゼットをアップデートすれば、収納効率が上がり、服が長持ちし、毎日の着替えも快適に。まさに9月は“クローゼット見直し月間”にぴったりのタイミングだ。
■【スッキリ収納】YOUDENOVA 吊り下げ収納
クローゼットの空間を有効活用できる吊り下げ式収納ラック。畳んだ衣類はもちろん、バッグや小物もまとめて入れられるので、ごちゃごちゃしがちなクローゼットがすっきり整う。布製で軽く、使わない時は折りたたんで省スペースに収納できるのも魅力。中身が見える設計で取り出しやすく、衣替えのタイミングで取り入れると収納力が大幅アップする。
・クローゼットの縦スペースをフル活用できる
・小物から衣類までマルチに収納可能
・折り畳めてオフシーズンも邪魔にならない
■【スッキリ収納】川端滝三郎商店 衣類収納アップハンガー
手持ちのハンガーをそのまま使える収納アップアイテム。ハンガーの下にもう一段掛けられるスペースを作れるため、シャツやジャケット、パンツを重ねて収納可能。限られたクローゼットのスペースを約2倍に拡張できるのが魅力。金属製で丈夫、長期的に使える実用性の高さも嬉しいポイント。衣替えで増える秋冬服もすっきり収められる。
・ハンガー下にもう一段作れて収納量UP
・金属製で耐久性に優れて長持ち
・秋冬服のボリュームにも対応できる
■【スッキリ収納】押し入れ＆クローゼット用 収納ケース
衣替えシーズンに重宝する大容量の収納ケース。透明窓付きで中身が一目でわかるため、取り出したい服をすぐ見つけられる。布製で軽く、持ち手付きなので出し入れもラク。使わない時はコンパクトに折りたためるので、シーズンオフの収納にも便利。布団やニットなどかさばる衣類をまとめて収納するのに最適なアイテム。
・中身が見える窓付きで探しやすい
・軽量＆持ち手付きで出し入れ簡単
・折りたためて省スペース収納が可能
■【スッキリ収納】Amazonベーシック 圧縮収納袋（中サイズ・5枚セット）
季節外の衣類や寝具をコンパクトにまとめられる圧縮収納袋。掃除機不要で簡単に空気を抜けるバルブ式なので、手間なく使える。耐久性のある厚手素材で繰り返し使用でき、クローゼットや押し入れのスペースを大幅に節約。旅行や引っ越し時にも使える万能アイテム。
・掃除機不要でラクに圧縮できる
・厚手素材で繰り返し使えて経済的
・衣替えだけでなく旅行や長期保管にも便利
■【防湿・防虫】シダーウッドブロック
天然のレッドシダーを使ったブロックで、衣類を虫から守りつつ爽やかな木の香りでクローゼットをリフレッシュ。木材には調湿効果もあり、クローゼット内の余分な湿気を吸収してくれる。香りが弱くなったら軽く削ることで繰り返し使えるため、環境にも優しく経済的。化学成分を使わずナチュラルに防虫・防湿対策できる。
・天然木の香りで防虫・消臭効果を発揮
・軽い調湿作用で衣類を快適に保管
・削れば繰り返し使えてコスパ◎
■【防湿】ドライペット 備長炭ドライペット 除湿剤
備長炭とシリカゲルを配合した除湿剤。強力に湿気を吸収し、同時にニオイも消臭してくれる。クローゼットの中に置くだけで簡単に湿気対策ができるので、衣替えのシーズンにぴったり。水がたまるタイプなので、効果の有無が目で見て分かるのも安心。
・備長炭配合で消臭力も高い
・水がたまって効果を目視できる
・クローゼットに置くだけで簡単除湿
■【防虫・防カビ】ムシューダ 衣類用 32個入
防虫効果に加え、防カビ成分も配合された衣類用防虫剤。ニオイがつかない無香タイプなので、香りが苦手な人にもおすすめ。1年間しっかり効果が持続するため、衣替えで秋冬服を収納するタイミングに最適。個包装で必要な場所に分けて使えるのも便利。
・無香タイプで衣類にニオイが移らない
・防虫＋防カビのダブル効果
・効果が1年間持続して取り替え簡単
■【防虫・防カビ】ムシューダ ノート衣類用 香り付き 防カビ剤配合
フローラルの香りと防虫・防カビ効果を同時にかなえる防虫剤。クローゼットに吊るすだけで手軽に使え、24個入り×2パックで大容量。衣替え時にまとめて仕込めば、長期間しっかり守れる。香りがあるタイプなので、クローゼットを開けた時に気分が上がる。
・防虫・防カビに香りもプラスできる
・吊るすだけで手軽に使えるデザイン
・大容量パックでコスパ抜群
■【香り】消臭力 ノート ホワイトリリー クローゼット用サシェ
上品なホワイトリリーの香りが楽しめるクローゼット用吊り下げサシェ。消臭効果もあるので、こもったニオイを抑えながら爽やかな香りをプラスできる。約2カ月間持続するため、定期的に交換しながら衣替えシーズンを心地よく過ごせる。
・ホワイトリリーの上品な香りが広がる
・消臭＋芳香でダブル効果
・吊り下げ型で省スペースに使える
■【香り】ラボン(Lavons) サシェ シャイニームーン
フローラルグリーンの華やかな香りが特徴のサシェ。クローゼットや引き出しに入れるだけで、ふんわり香りが広がる。デザイン性のある袋に入っているので、インテリア的にも楽しめる。香りが持続するので、毎日の着替えが楽しくなるアイテム。
・華やかなフローラルグリーンの香り
・クローゼット・引き出し両方で使える
・見た目もおしゃれで気分が上がる
■【香り】虫が嫌がる レモングラス サシェ（SDGs 天然手積みアロマポプリ）
天然のレモングラスを使用したサシェで、爽やかな香りと同時に虫よけ効果も期待できる。手積みのポプリを使用しており、SDGsを意識したサステナブルな作りも魅力。クローゼットに吊るしたり、引き出しに入れるだけでナチュラルな香りが広がる。
・天然レモングラスの爽やかな香り
・虫が嫌がる香りで衣類を守れる
・サステナブルで環境にも優しい
衣替えは、ただ服を入れ替えるだけでなくクローゼット自体を整える絶好の機会。収納をスッキリさせれば毎日の着替えがラクになり、防湿・防虫対策をすれば大切な服を長持ちさせられる。さらに香りをプラスすれば、開けるたびに心地よさを感じられる空間に。少しの工夫でクローゼットが快適にアップデートできれば、秋冬のおしゃれがもっと楽しくなる。この季節にぜひ取り入れて、自分だけの心地よいクローゼットを完成させよう。
