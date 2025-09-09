´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¦È¯¤ÎÃæ¤ËÆüËÜ¿Í¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¿Í¡¡¥¢¥á¥ê¥«°ÜÌ±Åö¶É¤¬ÉÔË¡ÂÚºß¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô475¿Í¹´Â«
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¦È¯¤Ç¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±Åö¶É¤Ï4Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡×¤Ê¤É¤¬ÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¹çÊÛ¤Ç·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹©¾ì¤Ç¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë475¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂ¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ä²°³°Áê¤â9Æü¸á¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö3¿Í¤Î¹´Â«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖË®¿ÍÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂ¦¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤òµ¢¹ñ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£