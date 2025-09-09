途中からの参加にもかかわらず、3人の女子に追われ圧倒的な人気ぶりを見せていたきんご。最後のアピールタイムでは、りのんがきんごに「絶対幸せにします」と真っ直ぐな想いを伝える。最後の最後まで思い悩んだきんごは、告白の場で断らざるを得ない葛藤に涙をみせながらも最終的にはりのんを選び、めでたくカップルが成立した。

【映像】爆モテ男子とかわいすぎる高2女子の熱烈ハグ

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

決め手はりのんのラストメッセージ きんご＆りのん成立でスタジオ大歓喜

いよいよ運命の告白タイムでは、まずゆま、そしてりのんとねねが同時に告白した。まずゆまが振られた後、りのんは、「りのんが出会いたかった好きな人に出会えて、きんちゃんが来てからの3日間たくさん頑張って楽しかったです。たくさん食べて、きんちゃんとの楽しい思い出をこれからもたくさん作って行きたいなって思いました。絶対にきんちゃんを幸せにします！好きです、付き合ってください」と右手を差し出した。

続いてねねが告白。きんごは目に涙を浮かべながらも、まずねねの気持ちには応えることができない、と丁重に伝えた。そして、涙目のまま残されたりのんに向き直り、「最後花くじ作ってくれて嬉しかったしこれからもずっと一緒にいたいと思ったので、こんな僕でよかったら付き合ってください」と微笑んだ。スタジオは歓喜に包まれ、りのんは信じられないといった様子で「え？！本当に……？」と驚きながらも「お願いします」ときんごにハグ。

きんごは、「決め手は最後の『絶対幸せにします』っていうのが嬉しくて。想いも伝えてくれたから、俺はりのんちゃんを選びます。これからもよろしく」としっかりと挨拶し、りのんが満面の笑みで「りのんが幸せにします！」と応じると、「それ俺のセリフなんよ」と笑いあうなど、早速和やかな絡みを見せた。

成立後、きんごが「手繋ごう」と恥ずかしがるりのんの手を取り、仲良く手を繋いでオーストラリアの繁華街に来た2人。高くそびえたつ逆バンジージャンプのアトラクションにはしゃぎながら乗り込み、きんごが「今の率直な気持ち叫ぼう！」とりのんに提案。直後、カウントダウンが始まり派手に空中に放られると、2人とも「待ってえぐい！！」と大はしゃぎで、一番上に来たタイミングできんごが「絶対幸せにしまーす！」と叫ぶと、りのんも「きんちゃん大好きー！」と叫んだ。

お互い初めての恋人となる2人。りのんが「不安なこととかある？」と尋ねると、きんごは「お互い初めてやから不安なことも多分あるかもしれないけど、乗り越えられそうじゃない？」とポジティブに答える。さらに、「（特別編で）傷心旅行行ったんよ。その時にお守り買ったんよ。それを付き合ったから渡そうと思って」と言って手のひらサイズの小さなお揃いのお守りをりのんに差し出し、りのんは「かわいい！！大切にするな」と大切そうにお守りを見つめた。

そして、きんごが「旅よりもっと長い時間過ごすから、これからはもっと不安なこととかあったら言おう」と言うとりのんも賛同し、「たのしみ！これから。いろんなことしような」「わくわくしてきた」とカップルとしてのこれからに想像を膨らませていた。