©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

無事、地下通路の奥で都市長とガザス（CV：稲田徹）を発見したものの、二人の魔族が現れて⋯⋯。いよいよ魔族との対決が不可避となったアニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）の第10話。

「聖剣ランド、みーつけた!!」

カイル（CV：内田雄馬）やウルザ（CV：瀬戸麻沙美）、リーゼ（CV：ファイルーズあい）たちが、魔族のガニアス（CV：子安武人）とユーリガ（CV：日笠陽子）とにらみ合っている地下の奥から聞こえてきたセラン（CV：下野紘）の雄叫び！

この歓声に魔族が気を取られた隙に反撃に出て、ウルザやリーゼはユーリガの頬に一筋の傷を負わせる。

また、カイルはガニアスのツノを切り落とすことに成功！

「知ってるぜ。魔族にとってツノは名誉の象徴。ツノなしはもはや、魔族とは見なされないってな」

さすが前世で学習済だな、カイル。

こうして、ガニアスをキズを負うよりも辛い状況に追い込んだカイルのもとに、セランが聖剣ランドを携えて戻ってきた。

「重量もバランスも完璧！手に吸い付くようだぜ」

とワクワクしているセランを見て、

「貴様！ 渡せ！」と迫るユーリガ。

そんなユーリガたちに、カイルは「戦いを一時中断しないか？」と提案する。

負傷しているガザスと病の都市長を抱えて戦うのは無理がある、と判断したようだ。

「3日後、改めて決闘だ。俺たちが勝ったら、お前たち以外にどんな魔族が人族界に侵入しているか、魔族について知っていることを洗いざらいしゃべってもらおう」

「いいだろう。3日後、必ず来い！」

そう約束して、ガニアスたちは消えたのだった。

さて、ミランダ（CV：杉山里穂）とラブラブな再会の抱擁を交わしたガザスは、カランの“国宝”ともいえる聖剣ランドの行方を心配する。 「あの剣はセランにやってくれ。見つけたのもあいつだし。あなたの命を助けたのは俺たち。加えて、あなたの家が襲撃された際にゴウを守ったのもセラン。ミランダさんを守ったのも俺たちだ」

そう恩をひけらかしたうえに、近年カランで採掘できないという大量のミスリルを目の前に置き、

「あんたはこの大陸でも最高の鍛冶師だろう？ いずれはあの聖剣を超える剣を打てるかもしれない」

と職人のプライドをくすぐるカイル。

「さて、ここまでいい条件が揃ったんだ。聖剣の1本くらい行方不明になっても問題ないよな？」

なんだか、オラオラ系のお兄ちゃんが脅すシーンを観ているようだ⋯⋯。

そんなしっかり者（？）のカイルなのに、

決闘の当日-

誰もいない⋯⋯。

「やっぱり時間を指定しなかったのは失敗だったな」 って、おい！ 肝心なところが抜けてる！

それなのに、

「しばらく来そうにないから、お茶でも飲んでれば？」

と、ちゃっちゃと茶話会の準備を始めるリーゼも、なんだかなぁ⋯⋯。

こんなので、本当に「決闘」なんてできるんかいな？

でも、9月3日（水）深夜放送回のアニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）第10話のタイトルは、『決闘』。だからきっと、きちんと、カッコいい決闘シーンが見られるはず!!

今回の見どころ、リーゼとウルザの勇姿は無料配信中のTVerでチェックだ。

シリーズ累計100万部突破の小説（原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太）と、コミックスが原作の同アニメは、ABCテレビにて毎週水曜深夜2時15分より放送中！