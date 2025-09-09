【MLB】ドジャース3ー1ロッキーズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、“激走”ホームインの瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。7回の攻撃で見せた快足生還が、本拠地を大いに沸かせた。

1-1の同点で迎えた7回2死一塁。きっかけは大谷の爆速ツーベースだった。ライトへの鋭い打球で二塁まで進み、ドジャースは2死二、三塁と勝ち越しのチャンスを作る。打席には続くベッツ。カウント1-2からの4球目、真ん中寄りのスライダーを逃さず捉えると、センター前に弾き返した。

ベッツが打ち返した瞬間、大谷も二塁から迷わず加速し、余裕を持ってホームインした。力強いストライドで駆け抜ける姿に、スタジアムは大歓声。試合の流れを一気に引き寄せた。

この日の大谷は試合前にキャッチボールを切り上げ、二塁からのスタート練習を繰り返すなど走塁の確認に時間を割いていた。その成果を示すかのように、7回の場面では迷いのないスタートで余裕の生還。視聴者からも「走塁練習の成果出たな」といった声が上がった。

さらに、「大谷速すぎて草」「オータニさん爆速得点」「さすがやー！」とコメントが相次いだほか、「ベッツ素晴らしい」「偉いぞベッツ！」「ナイスバッティング！」「最高かよ！」といった賛辞も並び、大谷の快足とベッツの勝負強さが同時に称えられた。

得点がなかなか動かない展開の中で生まれた2点タイムリー。大谷の爆速二塁打と余裕のホームイン、そしてベッツの勝負強さが重なった7回の攻撃は、この日の試合を決定づけるハイライトとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）