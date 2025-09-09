¹â»Ô»á¤Ï½ÐÇÏÌÏº÷¤«¡Ä¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤á¤°¤ëÆ°¤³èÈ¯¤Ë¡¡¾®Àô»á¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¡¡ÌîÅÞ¤Ï9·îÃæ¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤òÍ×µá¤Ø
Âà¿Ø¤òÅÅ·âÉ½ÌÀ¸å¤Î9Æü¡¢½é¤á¤Æ³ÕµÄ¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÐÇËÁíÍý¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¸±¤·¤¤¤Þ¤Þ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¡Ê½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¡©¡ËºòÆü¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢°ìÃ×·ëÂ«¤¬É¬Í×¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¼«¿È¤¬°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦´Ä¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
°ìÃ×·ëÂ«¤¹¤ëÅÞ¤Î·Á¤ò¡¢´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï9Æü¸áÁ°¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¤âÅêÉ¼¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ÎÉ¼¿ô¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÆ±¤¸295É¼¡£°ìÈÌ¿Í¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¸õÊä¼Ô¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ï¡¢3°Ì¤¬¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ç61É¼¡¢2°Ì¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Ç108É¼¡Ä¡£¥È¥Ã¥×¤Ï109É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£º£²ó¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹â»Ô»á¤À¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÀè½µ²ÐÍËÆü2Æü¤¬ºÇ¸å¡£ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¼¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡§
¡ÊQ.¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¤¬À¤ÏÀ¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡©¡Ë½Ð¤ë¤â½Ð¤Ê¤¤¤â²¿¤â»ä¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡§
¡ÊQ.½é¤Î½÷À¼óÁê¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©¡Ë¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤â¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï9Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¶á¤¯¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï9ÆüÃë²á¤®¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¹ç¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡Ä¡£
¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢10Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Ï¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëµÄ°÷¤ÈµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡§
Ä¹¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢9·îÃæ¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤è¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
Ä¹¤¹¤®¤ë²ÆµÙ¤ß¤òÁá¤¯¤ä¤á¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤àÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ï9Æü¸á¸å¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÆüÄø¤ò9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
