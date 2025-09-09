ÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬»ö¸Î¡¡¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê9Æü¡ËÀµ¸á¤¹¤®¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èµÒ1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬»ö¸Î¡¡¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¡Ú²¬»³¡Û
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àµ¸á¤¹¤®¤ËÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ1¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¤¬ËË¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ï¡¢Ãæ¶èÅÚÅÄ¤«¤éÉ½Ä®¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£