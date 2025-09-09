9月9日現在、ポケモンの最新情報を伝えるXアカウントであるポケモン情報局が逆さまになる事態が発生している。

【画像】少し前にはカラマネロへの愛を表現した動画を投稿していたポケモン公式X

前日の9月8日21時に投稿された謎の動画以降、投稿されたポストの文章や写真はもちろん、アカウントのアイコンやプロフィールも含めて逆さまな状態だ。

実際に投稿されたポストの一部を例に見てみると、「たっらもてししかめおに装衣のンィウロハ🎃🎶ちたトッバンオ、マグメヒ、シラアノヒ」と書かれている。

だが、逆さまにしてみると「ヒノアラシ、ヒメグマ、オンバットたち🎶🎃ハロウィンの衣装におめかししてもらった」と読み取れる。文章の順番が逆さまになっている。

ハッシュタグにある「#uoɯǝ̗ʞoԀ」も文字化けしているように見えるが、これも「#pokemon」を逆さまにしているのだ。

ポケモンにおいて逆さまにすることは、かいてんポケモン・マーイーカを連想させる。このマーイーカを進化させるためには、ゲーム機やスマートフォンなどの端末を逆さまにした状態にすることが鍵となるため、逆さまが鍵となるポケモンだ。

現時点では、何の影響によるものか判明していない。しかし、マーイーカの進化先であるカラマネロは世界中に愛されていると話題となるポストが公式Xアカウントより投稿されている。また、現在全国のポケモンセンターにて10日までイベント「マイ・フレンド・カラマネロ」が開催中だ。

この逆さまとなったXアカウントはいつ戻るのか、今後のポスト内容に注目したい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）