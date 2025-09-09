¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡Û¥¤¥ª¥óÄÌÈÎ¤¬²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥ÎX¡×¤òÃêÁªÈÎÇä¡ª¡Ô10Æü¡Á11Æü¡Õ
¥¤¥ª¥ó¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à MEGA ³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥ÎX¡×30¥Ñ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü11»þ0Ê¬¡Á11Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ï9·î16Æü12»þ¤´¤í
²Á³Ê¤Ï5379±ß¡£ÃêÁª¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¡¢1¿Í1²ó¸Â¤ê¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ï9·î16Æü12»þ¤´¤í¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß¡¢¥á¡¼¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï¡¢17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯ÇäÆüÁ°Æü¤Î9·î25Æü°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤Ï´ü´ÖÆâ¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë