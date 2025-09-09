coldrain、最新EP『OPTIMIZE』リリース決定！欧州公演から「CHASING SHADOWS」のライブ映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

coldrainが、10月24日に最新EP『OPTIMIZE』をリリースする。

■ジャケットには人間と鏡越しに対峙するアンドロイドが登場

本作は、9月28日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演を皮切りに開催するワンマンツアー『OPTIMIZE』のキーとなる作品。このたびリリース日が決定し、アートワークも公開された。ツアーでは、この最新作に収録される全曲が披露される予定だ。

今回の作品タイトル『OPTIMIZE』（＝最適化）には、自らが抱える問題と真正面から向き合い“本当の自分”を見出してほしいというテーマが込められている。公開されたアートワークには、人間と鏡越しに対峙するアンドロイド、そして生い茂る緑と枯れた木々が描かれ、現在の“自分”はどちらの世界に生きているのか。そんな問いを触れる者に投げかけるデザインとなっている。

また、直近の欧州公演からは現地の熱量あるライブが感じられる最新楽曲「CHASING SHADOWS」のライブ映像が公開。台湾ならびに香港でのヘッドライナー公演も発表された。詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Chasing Shadows」

2024.10.24 ON SALE

EP『OPTIMIZE』

■ワンマンツアー『OPTIMIZE』のポスター

■EP『OPTIMIZE』のジャケ写