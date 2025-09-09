ÇòÈ©¥¸¥§¥·ー¤ÈÆü¾Æ¤±È©¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿µ¤Á¤ã¤ó¤µ¤é¤Ë¾Æ¤±¤¿⁉¡×¡Ö¹õ¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ª¥»¥í¤ß¤¿¤¤¤ÊËö¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£9·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòÈ©¥¸¥§¥·ー¤ÈÆü¾Æ¤±È©¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¥¸¥§¥·ー¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï9·î9Æü¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡Ö¤ª¤ÏÄ«¡¡·ÝÇ½¥³ー¥Êー¡×¤Ë½Ð±é¡£SixTONES¤¬¿·¶Ê¡ÖStargaze¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¿§¤Î°ã¤¦¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¼ê¤ò¹¤²¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥·ー¤ÎÇòÈ©¤È¿¹ËÜ¤ÎÆü¾Æ¤±È©¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿µ¤Á¤ã¤ó¤µ¤é¤Ë¾Æ¤±¤¿!?¡×¡Ö¹õ¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ª¥»¥í¤ß¤¿¤¤¤ÊËö¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£