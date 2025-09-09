辻希美が9月8日、自身のInstagramを更新。8月8日に産まれた第五子のニューボーンフォトを披露している。

辻は今年8月8日に夫・杉浦太陽との間に第五子を出産。今回Instagramに「夢空のニューボーンフォト」と題して娘との写真を公開。

「今回はfotowaさんにお願いしました やりたいことがたくさんあったのでオーダーのタイミングから色々希望を伝えてイメージをたくさんもらったりして、当日もカメラマンさんと細かく話しながら撮影できたので本当に大満足の撮影でした」「当日はすごくスムーズに進めていただいたので負担も少なく、夢空もぐっすりいい子に寝ててくれてる間に撮影できました」と撮影を振り返り、「もう全部可愛くて 撮影の時には可愛いが溢れてました」と感想を綴った。

辻の投稿にSNS上では「今から美女確定してる」「辻ちゃんも太陽くんも次女ちゃんも顔面良すぎやん ニューボーンフォトもう写真集出せるよ」などの声や、ニューボーンフォト体験者からも多くの反響が寄せらている。

（文=本 手）