¡Ö¶õ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¡ª¡×¸÷¤È°Ç¤ÎÀ¤³¦¡Ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤ò»£±Æ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û
¶õ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡¡¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê
Àè·î¡Ê8·î¡Ë26Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÁ¥ÊæÄ®¤Ç¡Ö¶õ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤¬RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÇÀ²È¤ÎÃËÀ¡£26Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÃËÀ¤¬¥Ö¥É¥¦Èª¤Çºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬¡Ä
ÃËÀ¤Ï¡Ö±ì¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°Î©¤Á¾º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸÷¤¬Å·¶õ¤«¤éº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ú²èÁü①¡Û¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤ò¶¤Ë¡¢º¸Â¦¤Ï¡È¤è¤¯¸«¤ëÍ¼¾Æ¤±¡É¡¢°ìÊý¤Ç±¦Â¦¤Ï¡ÈÇö°Å¤¤¡É¡¡2¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎµÜËÜ Âç¶ç¸« µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(µÜËÜ Âç¶ç¸« µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÈÇöÌÀ¸÷Àþ¡É ¡ÈÅ·³ä¤ì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ーÇöÌÀ¸÷Àþ¡¦Å·³ä¤ì¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÇöÌÀ¸÷Àþ¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¸ü¤¤±À¤Î·ä´Ö¤«¤éÂÀÍÛ¸÷¤¬¤µ¤¹¸½¾Ý¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁÒÉß»Ô¤Ç¸«¤é¤ì¤¿ÇöÌÀ¸÷Àþ¤Ï¡¢7·î～9·î¤Þ¤Ç¤Îµ¤²¹¤Î¹â¤¤»þ´ü¤ÎÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤à»þ´ÖÂÓ¤Ë¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ーÀÑÍð±À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²èÁüÃæ±û¤ò¶¤Ë¡¢±¦Â¦¤Î»³¼ê¤Ë¤ÏÀÑÍð±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º¸Â¦¤Î»³¼ê¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±À¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö±¦Â¦¤ÏÀÑÍð±À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüË×¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤¬¼×¤é¤ì¤·¤Þ¤¤Çö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¸¼ê¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤¬¼×¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍ¼Êë¤ì¤Î¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü④¡§¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡Û
ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤êÆÍÇ¡¹ç¤ï¤ì¤¿¡È¶õ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¸½¾Ý¡£
¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÉÔ»×µÄ¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£