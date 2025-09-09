¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¡ÖÉÂ¾õ¤ò¹ÍÎ¸¡×ÊüÁ÷¸«Á÷¤êÍýÍ³¸øÉ½¤â¡ÄSNS¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë ¡È²¼È¾¿ÈÏª½Ð»ö·ï¡É ¤ÎÃ×Ì¿½ý
¡¡2023Ç¯°Ê¹ß¡¢²Æ¤ÈÅß¤ÎÇ¯2²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢MC¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¸½ºß¡¢ÎÅÍÜÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö9·î8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¶ÉÆâ¤Ç¡Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ2025½©¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ØºÙ¤«¤¹¤®¤Æ¡Á¡Ù¤Î²Æ¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼¼¼Ä¹¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡ØÀÐ¶¶¤µ¤Þ¤ÎÉÂ¾õ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¡£Åß¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ØÀè¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«°ú¤Â³¤Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¥¿¥«¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤ÏÀÐ¶¶¤¢¤ê¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡ÔÌÚÍü¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡Õ¡Ô¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÔËÜ²»¤Ï¤¢¤Î·ï¤À¤è¤Í¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤â¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÏÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡È¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¡É ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¡¢ÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ëÎà»÷»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¿ô¿Í¤È°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢½÷À¼Ò°÷¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÌ¾¤³¤½ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4·î9Æü¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ÎÄ¾Á°¡¢½é´ü¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÎÅÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£²ñ¿©¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ô¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¼ò¤ò¤·¤Æ¤¿¤¿¤á¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤æ¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê±©ÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿½÷À¤Ø¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Æ±»ö°Æ¤Ï²áµî¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡ÈºÙ¤«¤¹¤®¤ëÌäÂê¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£