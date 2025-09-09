「断捨離とは散らかさないことではない」猫6匹と暮らすオタクの悩み
やましたひでこさんが救済！全巻集めたい夫のマンガが生活空間を圧迫！？
「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと、終活漫画で人気を博す漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが、趣味が行き過ぎて大変なことになったオタクの部屋に突撃！ 断捨離と対極にあるオタクの習性に踏み込み、気分がアガるモノと暮らしのバランスを提案。
果たしてその集め方はモノを大切にしていると言える？ 自身はもちろん、オタクな家族のモノに悩まされている人は必見です。
■ペットとモノに依存しない猫オタク
石原さんの断捨離術
16年共に過ごした飼い犬との別れがつらかった…今は飼うなら猫一択です
■＜迷えるオタクを救済!＞やましたひでこのアドバイス
断捨離の考え方では、散らかっているかどうかは気にしないのです。
そう、アクティブな散らかりはあってあたり前。それよりも、なにより嫌うことは、漠然としたモノの堆積なんですね。
そして、断捨離で育んでいくのは、高い美意識。
日常の生活空間、生活時間を、常にクリエイトしアートにしていくのが断捨離の目論見（もくろみ）。
それは、とりも直さず、人生のクリエイトであり、人生をアートにしていくことに他ならないはず。
猫と共にある居住空間、そのものが美しいアート空間。
猫の写真の数々、そのものが美しいアート作品。
生活も仕事も猫と一緒にクリエイトし続けていくアート人生。
石原さん、お見事というしかありません。
ぬいぐるみ置き場の中に猫が寝ていることも、ご愛嬌。
そうですね、増えていく子どものおもちゃも、定期的に断捨離すればいいだけのことだから。
【著者プロフィール】
■やましたひでこ：クラター・コンサルタント。東京都出身、石川県在住。大学在学中に入門したヨガ道場で、心の執着を手放す行法哲学「断行・捨行・離行」に出逢う。その後、この行法を日常に落とし込み、片づけ術「断捨離」として応用提唱。2001年より、「断捨離セミナー」を全国各地で展開。
■カレー沢 薫：漫画家、コラムニスト。漫画「ひとりでしにたい」で、第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。東京都写真美術館の広報誌別冊「ニァイズ」とコラボ中。
原案・監修＝やましたひでこ、漫画＝カレー沢 薫／『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』