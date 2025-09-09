°¤Éô¿¿±û¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜ¡¢µ®Êý¤Î²È～¡×²»¸»ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
°¤Éô¿¿±û¤¬¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜ¡¢µ®Êý¤Î²È～¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²»¸»¤ò9·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃÆ¤¸ì¤ê¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ê²Î»ì¤ËÃíÌÜ
¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜ¡¢µ®Êý¤Î²È～¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦°¤Éô¿¿±û¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー1ËÜ¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Èà½÷¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿²Î»ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢°¤Éô¿¿±û¤Ï¡¢10·î¤«¤é¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¡Ø°¤Éô¿¿±û ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー2025-On My Way Home-¡Ù¡¢11·î¤«¤é¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¡Ø°¤Éô¿¿±û ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー2025 -On Your Way Home-¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜŽ¤µ®Êý¤Î²È～-From THE FIRST TAKE¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Öµ®Êý¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹-From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜŽ¤µ®Êý¤Î²È～-From THE FIRST TAKE¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°¤Éô¿¿±û OFFICIAL SITE
http://abemao.com/