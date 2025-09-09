40Âå¡¦¼ó¤Ë¤Ç¤¤¿Ææ¤Î¡È¥·¥ï¡É¤ËÀä¶ç¡ª¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä
Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤ÉÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤È¤Î°ã¤¤¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤ë40Âå¡£¡Ö¥Þ¥ë¥µ¥¤¤ÎÏÇ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·40Âå¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß45ºÐ¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÈÉ×¤ÈÊë¤é¤¹¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥µ¥¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿40Âå¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼ó¤Ë¤Ç¤¤¿½Ä¥¸¥ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¼«Á³¸÷¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡Ä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¡©¡¡ÀöÌÌ½ê¡©¡¡¾ÈÌÀ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤¿¤·¤ÏÀöÌÌ½ê¤Ç¡¢´é¿§¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ëÇòÇ®¿§¤ÎÅô¤Î²¼¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÀöÌÌ½ê¤ÏÁë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸÷¸»¤Ï100¡óÇòÇ®¿§LED¤Ç¤¹¡Ë¡£
ÇòÇ®¿§¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´é¿§¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯È©¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¸÷¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ä¤½¤¦¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¡£
ÀèÆüÎ¹¹ÔÀè¤Çµ×¡¹¤Ë¼«Á³¸÷¤Î¤â¤È¤Ç¿²µ¯¤¡Ê¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡Ë¤Î¼«Ê¬¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï±³µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¥·¥ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤·¥·¥ï¤Ï¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢³Î¼Â¤Ë´é¤¬½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¡ª
¡ü¼ó¤Î²£¥¸¥ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö½Ä¥¸¥ï¡×¤¬½Ð¸½¡ª¡ª
¤½¤ì¤è¤ê¤Ê¤Ë¤è¤ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ó¤Î¥·¥ï¡ª¡¡²£¥¸¥ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤½Ä¥¸¥ï¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¡£¤¢¤´¤ò¥¯¥¤¤È¾å¤²¤ë¤È¼ó¤Ë¤Á¤ê¤á¤ó¾õ¤ÎºÙ¤«¤¤¥·¥ï¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£²ÃÎð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÏ·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¡ª
¿´¤Ï¤Þ¤À30Âå´ó¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤Ï50ÂåÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ60Âå¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹³¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤ËÏ·¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¾ïÆüº¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¬¡¢¼ó¤Î½Ä¥¸¥ï¤À¤±¤Ï¹³¤¤¤¿¤¤¡Ä¥Ã¡ª
¼ó¤ÏÇ¯Îð¤¬É½¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ï¶ñ¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¾å¡ª¡ÊÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡Ë¡£¤»¤á¤Æ¼ÂÇ¯ÎðÊÂ¤ß¤Î¥·¥ï¤ÎÆþ¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ã¡£
¼ó¤Î½Ä¥¸¥ï¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ÑÀª¤Î°¤µ¤À¤È¤«¥¹¥Þ¥Û¼ó¤À¤È¤«´¥Áç¤ä¥Ï¥êÉÔÂ¤À¤È¤«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤¬¤É¤ì¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«ÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»öÊÁ²¼¤ò¸þ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡£1Æü¤¸¤å¤¦¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ªÈ©¤Î´¥Áç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£¥Ï¥êÉÔÂ¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡£¼ñÌ£¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ¹»þ´Ö»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡Ä»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡ª
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤«¤ó¤È»×¤¤¼ó¤Î½Ä¥¸¥ï²þÁ±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¼ó¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ê²½¾Ñ¿å¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡£¤¢¤È¤ÏÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¼ó¤Ë¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¥¥ã¥Ã¥×¥·¥§¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÊÖ¤ê¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡ª¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤Î¤¢¤ê¤Ê¤·¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ó¤â¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤òÃå¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¼ó¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤«¤é¡ËÄê´üÅª¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ò¸«ÊÖ¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«²ü¤È¤·¤Æ¡£
¢¨¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ú²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó